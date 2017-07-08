Расстрелявший знакомого в кафе житель Усвят арестован

Орудием убийства стало охотничье ружье

Великолукским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя поселка Усвяты. Он обвиняется в совершении убийства.



По версии следствия, 3 июля обвиняемый, поссорившись с 48-летним потерпевшим из-за старых обид, решил его убить. С этой целью он взял охотничье ружье и приехал в кафе, где в присутствии посетителей произвел прицельный выстрел в грудь своему обидчику.



В настоящее время данному лицу предъявлено обвинение в убийстве и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, о чем в региональном Следственном управлении сообщили вечером 7 июля.

