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Расстрелявший знакомого в кафе житель Усвят арестован

08 Июля 2017 - 11:19
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Орудием убийства стало охотничье ружье

Великолукским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя поселка Усвяты. Он обвиняется в совершении убийства.
 
По версии следствия, 3 июля обвиняемый, поссорившись с 48-летним потерпевшим из-за старых обид, решил его убить. С этой целью он взял охотничье ружье и приехал в кафе, где в присутствии посетителей произвел прицельный выстрел в грудь своему обидчику.
 
В настоящее время данному лицу предъявлено обвинение в убийстве и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, о чем в региональном Следственном управлении сообщили вечером 7 июля.
 

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