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Питаться корой и пить из лужи: рекомендации по выживанию для сборщиков ягод

08 Июля 2017 - 11:12
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В МЧС рассказали о мерах предосторожности и действиях, если они не сработали

В ГУ МЧС России по Псковской области напоминают некоторые меры предосторожности, о которых не стоит забывать, принимая решение отправиться в лес за дарами природы.
 
Сообщите о том, что пойдете в лес своим близким, расскажите им свой предполагаемый маршрут, время, когда вы планируете вернуться – и старайтесь придерживаться сказанных слов.
 
Возьмите с собой средства связи (мобильный телефон), проследите за тем, чтобы он был заряжен, а на счете имелся положительный баланс.
 
Одеться необходимо соответственно погоде и прогнозируемым условиям. Распространенной ошибкой является камуфляжная форма. Такая экипировка значительно усложняет поиски пропавших, поскольку она сливается с деревьями, поэтому лучше всего надевать одежду ярких цветов. Обувь должна быть максимально удобной.
 
Имейте при себе нож, спички в сухой коробочке и часы.
 
И совсем неважно, на один или на несколько дней отправляетесь в поход, возьмите за правило – изучить карту или хотя бы нарисованный от руки план местности, запомнить ориентиры. Это займет не более пяти минут, а чувствовать себя вы будете гораздо увереннее.
 
Во время движения надо чаще себя проверять: запоминать ориентиры, оставлять зарубки. Без зрительных ориентиров человек в лесу начинает кружить. Избегайте передвижения по болотам. Буреломы-завалы лучше преодолевать только поверху. Опасен и сухостой: здесь нужно беречь глаза.
 
Если вы заблудились и не можете выйти на связь, то остановитесь, присядьте и подумайте, как вам выбраться к месту, с которого вы начали путь. Для этого вспомните какой-нибудь яркий ориентир на вашем пути (реку, озеро, железную дорогу) и постарайтесь вспомнить дорогу к ней. Самое главное – не паниковать и не терять самообладания!
 
Вспомните последнюю примету на знакомой части пути и постарайтесь проследить к ней дорогу. Оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки, ненужную поклажу и т.д.
 
Отыскать дорогу к населенному пункту также вам помогут звуки: лай собаки, шум поезда, машин и других транспортных средств, громкие крики, стук топора или звуки выстрелов, и т.п. К населенным пунктам в большинстве случаев ведут лесная и проселочная дороги, а также тропы. Выходите «на воду» - вниз по течению. Ручей выведет к реке, река – к людям. Почувствовали дым – идите против ветра (то есть к источнику дыма). Выбрать нужное направление помогут некоторые приметы: например, муравейники располагаются с южной стороны деревьев, мох предпочитает северную сторону.
 
Если вы не уверены в своих силах:
 
- лучше сидите на месте, детям – однозначно лучше ждать;
 
- если о том, что вы пошли в лес никто не знал, то в первые сутки вас могут и не искать (разве что детей – родители). Поэтому приготовьтесь прожить в лесу три-четыре дня;
 
- питаться можно внутренней частью коры лиственных деревьев, почками, ягодами;
 
- не бойтесь пить из лесной лужи (можно делать это через носовой платок);
 
- чувство жажды можно обхитрить, положив под язык маленький камушек или пожевав травинку;
 
- идеальное средство от ссадин, порезов, ушибов – пихтовая смола (а также еловая и сосновая). Она и дезинфицирует, и заживляет;
 
- укрытие можно построить из надломленного дерева, уложив на него, плотно друг к другу, жерди из сухого подлеска. Настил изготавливается из тех же жердей.
 

ВАЖНО


О любом происшествии следует сообщать по телефону «112».
 

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