8 Июля 2017
Псков
+11 .. +13 °C
Великие Луки
+19 .. +21 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Спасатели назвали самые опасные участки дорог Псковской области

08 Июля 2017 - 10:52
Главная → Хроника дня
В МЧС прогнозируют вероятность увеличения числа ДТП с участием детей

На официальном сайте регионального Управления МЧС России ежедневно публикуется прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области. Согласно этому прогнозу, на сегодняшний день существует вероятность увеличения количества ДТП, в том числе с участием детей, затруднения в движении на автодорогах области. Источником чрезвычайных ситуаций могут стать загруженность автотрасс, плохое состояние дорожного покрытия, нарушение правил дорожного движения.
 
Определены и находятся под контролем наиболее опасные участки автодорог по возникновению ДТП:
 
Санкт - Петербург - Киев (М-20) 199-255 км; 263-307 км; 415-470 км (протяженность - 364 км; ширина 6,5 - 9,5 м; пропускная способность – 5000 автомобилей/сутки);
 
Москва - Рига (М-9) район 430-460 км; 513-517 км; 560-600 км (протяженность - 198 км; ширина 7 - 10 м; пропускная способность - 5000 автомобилей/сутки);
 
Псков - Рига (А-212) район 11-60 км (протяженность - 60 км; ширина – 7 м; пропускная способность - 5000 автомобилей/сутки);
 
Новгород - Псков (А-116) район 20-68 км (протяженность -125 км; ширина 6-7 м; пропускная способность – 4000 автомобилей/сутки).
 

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Из-за иномарки на Звёздной едва не сгорел целый подъездБрутальный экшн видели у стен Изборской крепостиКак в Пскове сдают морфологию будущие медикиГалерея «Цех» покажет работы забытых мастеров
Весь фото архив

Видео

Верят ли в приметы участники ЕГЭ? Если да, то какиеЧем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяем
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 5 июля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50