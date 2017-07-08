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Спасатели назвали самые опасные участки дорог Псковской области
На официальном сайте регионального Управления МЧС России ежедневно публикуется прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области. Согласно этому прогнозу, на сегодняшний день существует вероятность увеличения количества ДТП, в том числе с участием детей, затруднения в движении на автодорогах области. Источником чрезвычайных ситуаций могут стать загруженность автотрасс, плохое состояние дорожного покрытия, нарушение правил дорожного движения.
Определены и находятся под контролем наиболее опасные участки автодорог по возникновению ДТП:
Санкт - Петербург - Киев (М-20) 199-255 км; 263-307 км; 415-470 км (протяженность - 364 км; ширина 6,5 - 9,5 м; пропускная способность – 5000 автомобилей/сутки);
Москва - Рига (М-9) район 430-460 км; 513-517 км; 560-600 км (протяженность - 198 км; ширина 7 - 10 м; пропускная способность - 5000 автомобилей/сутки);
Псков - Рига (А-212) район 11-60 км (протяженность - 60 км; ширина – 7 м; пропускная способность - 5000 автомобилей/сутки);
Новгород - Псков (А-116) район 20-68 км (протяженность -125 км; ширина 6-7 м; пропускная способность – 4000 автомобилей/сутки).
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