В Великих Луках ищут вышедшую из тюрьмы

Родственники не могут установить вязь с освободившейся заключенной

Полиция в Великих Луках разыскивает Латышеву Любовь Васильевну 1989 года рождения. Она утратила связь с родственниками.





Любовь Латышева.



- Эта гражданка недавно освободилась из мест лишения свободы, - рассказали «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. - С февраля 2017 года она может проживать на съемных квартирах в Великих Луках.



КОНКРЕТНО



Тех, кто располагает значимой информацией о местонахождении Любови Латышевой, просят сообщить в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8 (81153) 5-27-94, 8 (81153) 5-01-48 или 02.

