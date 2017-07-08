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В Великих Луках ищут вышедшую из тюрьмы

08 Июля 2017 - 10:28
Главная → Хроника дня
Родственники не могут установить вязь с освободившейся заключенной

Полиция в Великих Луках разыскивает Латышеву Любовь Васильевну 1989 года рождения. Она утратила связь с родственниками.

Любовь Латышева.

 
- Эта гражданка недавно освободилась из мест лишения свободы, - рассказали «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. - С февраля 2017 года она может проживать на съемных квартирах в Великих Луках.
 

КОНКРЕТНО

 
Тех, кто располагает значимой информацией о местонахождении Любови Латышевой, просят сообщить  в  ОМВД  России по городу Великие Луки по телефонам: 8 (81153) 5-27-94,  8 (81153) 5-01-48 или 02.
 

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