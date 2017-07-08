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В Великих Луках ищут вышедшую из тюрьмы
08 Июля 2017 - 10:28Главная → Хроника дня
Родственники не могут установить вязь с освободившейся заключенной
Полиция в Великих Луках разыскивает Латышеву Любовь Васильевну 1989 года рождения. Она утратила связь с родственниками.
Любовь Латышева.
- Эта гражданка недавно освободилась из мест лишения свободы, - рассказали «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. - С февраля 2017 года она может проживать на съемных квартирах в Великих Луках.
КОНКРЕТНО
Тех, кто располагает значимой информацией о местонахождении Любови Латышевой, просят сообщить в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8 (81153) 5-27-94, 8 (81153) 5-01-48 или 02.
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