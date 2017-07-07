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220 литров сомнительной водки изъяли на псковском рынке

07 Июля 2017 - 12:25
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В Пскове 6 июля на Центральном рынке по улице Воровского в складском помещении одного из индивидуальных предпринимателей установлен факт незаконного хранения алкогольной продукции.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, у владельца отсутствовали на нее сопроводительные документы, подтверждающие легальность оборота.

Стражи порядка изъяли здесь 220,5 литров водки и 11,5 л шампанского. Образцы изъятого направлены на исследование. Проводится проверка.
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