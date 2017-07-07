220 литров сомнительной водки изъяли на псковском рынке

В Пскове 6 июля на Центральном рынке по улице Воровского в складском помещении одного из индивидуальных предпринимателей установлен факт незаконного хранения алкогольной продукции.



Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, у владельца отсутствовали на нее сопроводительные документы, подтверждающие легальность оборота.



Стражи порядка изъяли здесь 220,5 литров водки и 11,5 л шампанского. Образцы изъятого направлены на исследование. Проводится проверка.