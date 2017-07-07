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Два экипажа представят Псковскую область на ралли «900 озер»

07 Июля 2017 - 11:06
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В пятницу, 7 июля, в Опочке стартует  11-й  этап Кубка России,  3-й  этап Чемпионата Псковской области,  2-й  этап открытого Чемпионата Республики Беларусь. В этот день зрителей ждет слалом «Кубок Главы Опочецкого района», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Ралли «900 озер» - гонка молодая. Проводится во второй раз. Как и в прошлом году, помимо этапа Кубка России соревнование станет выездным этапом главной раллийной серии республики Беларусь. В списке участников - восемь белорусских машин. В общей сложности организаторы получили заявки от 41 экипажа.

Основные события ралли «900 озер» развернутся в субботу, 8 июля. В маршрутном листе 261 км дистанции, в том числе шесть скоростных участков суммарной протяженностью около 83 километров.

Псковская область будет представлена двумя экипажами. Максим Павлов и Сергей Пушкарь дебютируют в зачет 2000Н на мало знакомом им Ford Fiesta под стартовым номером 25. Бронзовые призеры недавнего ралли «Струги Красные» Владислав Супрун и Олег Стебнюк выступят под номером 35. Великолучане будут бороться за очки зачета 1600Н на Renault Logan в цветах команды «Скобари».

Итоговые результаты станут известны после 19.45. Награждение победителей запланировано на 21.00. Церемония пройдет в Центре досуга и культуры города Опочка.
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