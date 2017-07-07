Пожар из-за холодильника произошёл в Великолукском районе

6 июля в 11.48 в деревне Шеклино Великолукского района произошёл пожар, к которому привело короткое замыкание электропроводки в холодильнике. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.



На ликвидацию пожара были направлены дежурные караулы отдельного пожарно-спасательного поста «Поречье» и ПСЧ-6 города Великие Луки в составе пяти человек на двух автоцистернах.



На ликвидацию горения было подано два ствола «Б» от автоцистерны, проложена магистральная линия 50 метров от пожарного водоёма, 20 минут работало звено газодымозащитной службы. В результате пожара, причиной которого стало короткое замыкание электропроводки в холодильнике, сгорел дачный дом.