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Пожар из-за холодильника произошёл в Великолукском районе

07 Июля 2017 - 10:51
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6 июля в 11.48 в деревне Шеклино Великолукского района произошёл пожар, к которому привело короткое замыкание электропроводки в холодильнике. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

На ликвидацию пожара были направлены дежурные караулы отдельного пожарно-спасательного поста «Поречье» и ПСЧ-6 города Великие Луки в составе пяти человек на двух автоцистернах.

На ликвидацию горения было подано два ствола «Б» от автоцистерны, проложена магистральная линия 50 метров от пожарного водоёма, 20 минут работало звено газодымозащитной службы. В результате пожара, причиной которого стало короткое замыкание электропроводки в холодильнике, сгорел дачный дом.
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