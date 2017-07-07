За повторную пьяную езду задержали опочанина, псковича и дновича

В Пскове, Дно и Опочке в руки полицейским попались водители, повторно севшие за руль пьяными. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



Так, в областном центре вечером 6 июля у дома по Крестовскому шоссе полицейские остановили автомашину «Мазда», за рулем которой находился нетрезвый 29-летний пскович.



В Опочке в тот же день по улице Новой на иномарке «Ауди» следовал 43-летний местный житель, находившийся подшофе.



А в Дно 6 июля около 13 часов на улице Крестьянской стражи порядка выявили ещё одного нетрезвого водителя, который управлял автомобилем «ВАЗ-2101». Им оказался 32-летний местный житель.



По вышеперечисленным фактам проводятся проверки.

Официально В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.