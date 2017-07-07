В Пыталово у подозреваемого в убийстве изъяли обрез ружья

В Пыталово по подозрению в совершении убийства задержали местного жителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



4 июля около 23 часов у дома по улице Красноармейской был обнаружен труп мужчины, 1970 года рождения, с огнестрельным ранением в области грудной клетки.



После получения сообщения о преступлении следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла на место происшествия. Полицейские по «горячим следам» установили личность подозреваемого и задержали его.



Подозреваемым оказался местный житель, 1961 года рождения. У него изъят обрез ружья. По имеющимся данным, во время распития спиртного между мужчинами произошла ссора, которая и привела к преступлению.