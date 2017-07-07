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Более 2,7 тыс га лесов посадили в Псковской области в этом году

06 Июля 2017 - 14:23
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В Псковской области в 2017 году был увеличен плановый объем лесовосстановления до 5 000 га, что на 34% больше планового объема 2016 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По данным на 25 июня этого года, лесовосстановление на землях лесного фонда Псковской области выполнено на площади 2 705,4 га (это 54% от годового плана и 142% от весеннего плана),  в т. ч.  искусственное восстановление выполнено на площади 2 518,2 га (или 108% от годового плана составляющего 2 340 га).

Из общего объема арендаторами лесных участков выполнено лесовосстановление на площади 2 447,7 га, что составляет 79% от годового плана и 144% от весеннего плана проведения мероприятий по лесовосстановлению арендаторами лесных участков,  в т. ч.  искусственное восстановление выполнено на площади 2 262,8 га (или 110% от годового плана составляющего 2 059,3 га).

Арендаторы с наибольшими объемами по искусственному восстановлению, полностью выполнившие свой план по искусственному восстановлению:  ООО «Псковская лесопромышленная компания» 95,8 га, ООО «Чартер»  77,5 га, ООО «Струги» 76,7 га, ИП Темирбулатов 61,1 га, ООО «АВЭМ»  56,6 га, ООО «Дедовичская лесная компания» 50,3 га, ООО «Бриг» 48 га,  ООО «Атланта» 44,7 га, ООО «АрСкоЛес»  42,8 га. 
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