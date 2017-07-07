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Пациента, избившего женщину-врача задержали в Великих Луках

06 Июля 2017 - 14:20
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В Великих Луках задержали подозреваемого в нападении на врача скорой помощи, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального СУ СК.

Вечером 2 июля бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову к одному из увеселительных заведений, где обнаружили находившегося в состоянии алкогольного опьянения 27-летнего мужчину с телесными повреждениями. Медработники приняли решение о его госпитализации. По пути следования в больницу пациент, находясь в салоне автомашины, умышленно, из хулиганских побуждений нанес старшему врачу бригады удар ногой в бедро. Когда машина была остановлена, он выбежал в след за пострадавшей и ударил ее второй раз ногой в область груди. В результате последней были причинены телесные повреждения в виде кровоподтеков и ушибов.
Комментарии: 1
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Комментарии

в бочку его
06 Июля 2017 - 21:54
Судить показательно принародно, наказание - на площади в бочку с фекалиями и саблей махать над головой, как только вынырнет! А иначе не исправить подлеца.
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