Пациента, избившего женщину-врача задержали в Великих Луках

В Великих Луках задержали подозреваемого в нападении на врача скорой помощи, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального СУ СК.



Вечером 2 июля бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову к одному из увеселительных заведений, где обнаружили находившегося в состоянии алкогольного опьянения 27-летнего мужчину с телесными повреждениями. Медработники приняли решение о его госпитализации. По пути следования в больницу пациент, находясь в салоне автомашины, умышленно, из хулиганских побуждений нанес старшему врачу бригады удар ногой в бедро. Когда машина была остановлена, он выбежал в след за пострадавшей и ударил ее второй раз ногой в область груди. В результате последней были причинены телесные повреждения в виде кровоподтеков и ушибов.