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Озвучены результаты «Кубка Замковой горы» и имена лучших баскетболистов

06 Июля 2017 - 14:14
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В Себеже состоялось Открытое Первенство и Чемпионат Псковской области по баскетболу 3х3 среди любительских команд «Кубок Замковой горы», сообщили «Псковской правде» в областном комитете по физической культуре и спорту.

Этот турнир является традиционным и проводится в рамках празднования дня города в восьмой раз. В этом году мероприятие приобрело официальный статус. Игры прошли в спортивном зале посёлка Сосновый Бор. В соревнованиях приняли участие 32 команды 126 спортсменов.
 

Результаты соревнований

2003 - 2004 год рождения

Юноши:

1 место – «Экспресс 2», Великие Луки
2 место – «Экспресс 1», Великие Луки
3 место – «Пятачки», Невель

Лучший игрок - Смирнов Максим, «Экспресс 2».


Девушки:

1 место – «Чайка-Экспресс», Великие Луки
2 место – г. Торопец 1
3 место – г. Торопец 2

Лучший игрок – Бобина Елизавета, «Чайка-Экспресс»

2001 - 2002 год рождения

1 место – г. Торопец
2 место – «Сим-сим», Новосокольники
3 место – «Легион», Невель

Лучший игрок - Гревцев Георгий, Торопец

Девушки:

1 место – «Патроны», Остров
2 место – «Матрёшки», Великие Луки
3 место – «Первачок», Локня

Лучший игрок - Образцова Лия, «Патроны»

1999-2000 год рождения

1 место – «Сокол», Новосокольники
2 место – «Штурм», Себеж
3 место – «Фанаты АП», Псков

Лучший игрок - Михайлов Илья, «Сокол»

Девушки:
1 место – «Илида», Локня
2 место – «Звёзды», Великие Луки
3 место – «Прайв», Остров

Лучший игрок - Сергеева Валерия, «Илида»

1998 и старше

Мужчины:

1 место – г. Дно
2 место – «Штурм», Себеж
3 место – «Русалки», Псков
Лучший игрок - Федорович Юрий, Дно.

Женщины:

1 место – «Плюсики», Великие Луки
2 место – «Выстрел», Санкт- Петербург
3 место – «Чайка Экспресс», Великие Луки

Лучший игрок - Жагарайте Валентина, «Плюсики»

Заслуженные награды победителям и призёрам вручил президент «Псковской региональной федерации баскетбола» Матвей Петров.
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