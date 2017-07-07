Озвучены результаты «Кубка Замковой горы» и имена лучших баскетболистов

В Себеже состоялось Открытое Первенство и Чемпионат Псковской области по баскетболу 3х3 среди любительских команд «Кубок Замковой горы», сообщили «Псковской правде» в областном комитете по физической культуре и спорту.



Этот турнир является традиционным и проводится в рамках празднования дня города в восьмой раз. В этом году мероприятие приобрело официальный статус. Игры прошли в спортивном зале посёлка Сосновый Бор. В соревнованиях приняли участие 32 команды 126 спортсменов.

Результаты соревнований 2003 - 2004 год рождения



Юноши:



1 место – «Экспресс 2», Великие Луки

2 место – «Экспресс 1», Великие Луки

3 место – «Пятачки», Невель



Лучший игрок - Смирнов Максим, «Экспресс 2».





Девушки:



1 место – «Чайка-Экспресс», Великие Луки

2 место – г. Торопец 1

3 место – г. Торопец 2



Лучший игрок – Бобина Елизавета, «Чайка-Экспресс»



2001 - 2002 год рождения



1 место – г. Торопец

2 место – «Сим-сим», Новосокольники

3 место – «Легион», Невель



Лучший игрок - Гревцев Георгий, Торопец



Девушки:



1 место – «Патроны», Остров

2 место – «Матрёшки», Великие Луки

3 место – «Первачок», Локня



Лучший игрок - Образцова Лия, «Патроны»



1999-2000 год рождения



1 место – «Сокол», Новосокольники

2 место – «Штурм», Себеж

3 место – «Фанаты АП», Псков



Лучший игрок - Михайлов Илья, «Сокол»



Девушки:

1 место – «Илида», Локня

2 место – «Звёзды», Великие Луки

3 место – «Прайв», Остров



Лучший игрок - Сергеева Валерия, «Илида»



1998 и старше



Мужчины:



1 место – г. Дно

2 место – «Штурм», Себеж

3 место – «Русалки», Псков

Лучший игрок - Федорович Юрий, Дно.



Женщины:



1 место – «Плюсики», Великие Луки

2 место – «Выстрел», Санкт- Петербург

3 место – «Чайка Экспресс», Великие Луки



Лучший игрок - Жагарайте Валентина, «Плюсики»



Заслуженные награды победителям и призёрам вручил президент «Псковской региональной федерации баскетбола» Матвей Петров.