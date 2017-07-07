Автобус № 121 будет заезжать в Торошинку

«Псковпассажиравтотранс» сообщил об организации заезда с 10 июля в сады Торошинка автобусом пригородного маршрута № 121 «Рокоссовского – Замошье – Торошино».



Заезд в сады из города осуществляется рейсом от Рокоссовского на 7.25; из садов в город – 16.02 по понедельникам, вторникам, четвергам.