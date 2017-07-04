4 Июля 2017
Псков
+9 .. +11 °C
Великие Луки
+16 .. +18 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Гроза и порывистый ветер: июльский прогноз опубликовали спасатели

04 Июля 2017 - 11:34
Главная → Хроника дня
В июле ожидается влияние атлантических умеренно теплых и влажных циклонов. Осадки прогнозируется выше нормы. Высока вероятность гроз, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального МЧС.

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1 гр. С выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается 100-140% от нормы. В течение месяца прогнозируется относительно равномерный температурный фон. Преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются +20… +25 гр. С, в отдельные периоды воздух может прогреваться до +27…+30 гр. С. Преобладающие ночные температуры ожидаются +12…+17 гр. С.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. Неблагоприятные метеорологические явления: в течение месяца высока вероятность гроз с порывами ветра 15-18 м/сек.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Из-за иномарки на Звёздной едва не сгорел целый подъездБрутальный экшн видели у стен Изборской крепостиКак в Пскове сдают морфологию будущие медикиГалерея «Цех» покажет работы забытых мастеров
Весь фото архив

Видео

Верят ли в приметы участники ЕГЭ? Если да, то какиеЧем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяем
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 28 июня
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50