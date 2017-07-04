Гроза и порывистый ветер: июльский прогноз опубликовали спасатели

В июле ожидается влияние атлантических умеренно теплых и влажных циклонов. Осадки прогнозируется выше нормы. Высока вероятность гроз, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального МЧС.



Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1 гр. С выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается 100-140% от нормы. В течение месяца прогнозируется относительно равномерный температурный фон. Преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются +20… +25 гр. С, в отдельные периоды воздух может прогреваться до +27…+30 гр. С. Преобладающие ночные температуры ожидаются +12…+17 гр. С.



Опасные метеорологические явления не прогнозируются. Неблагоприятные метеорологические явления: в течение месяца высока вероятность гроз с порывами ветра 15-18 м/сек.