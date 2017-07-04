Путешествие в новые квартиры предлагают жителям Пскова
04 Июля 2017 - 11:26Главная → Хроника дня
Псковская «Комсомолка» собирает своих читателей на Тур по новостройкам. Путешествие в новые квартиры состоится 8 июля. Маршрут поездки состоит из трёх пунктов – «Европы», «Пятого элемента» и «Приоритета».
В последний жилой комплекс горожане отправятся впервые. Многоэтажки находятся в сердце Завеличья, самом развитом районе Пскова, где есть всё для комфортной жизни – торговые и развлекательные комплексы, поликлиники, школы, детские сады, отделения банков, почта и другое.
Для тех, кто любит жить подальше от городской суеты, продаются квартиры на Венской, 3 в жилом комплексе «Европа» на Дальнем Завеличье. Этот квартал хоть и стоит обособленно, но всё равно близок ко всей необходимой инфраструктуре.
На Запсковье участникам Тура покажут дома на Инженерной, 118 и Труда, 60 в «Пятом элементе».
В последний жилой комплекс горожане отправятся впервые. Многоэтажки находятся в сердце Завеличья, самом развитом районе Пскова, где есть всё для комфортной жизни – торговые и развлекательные комплексы, поликлиники, школы, детские сады, отделения банков, почта и другое.
Для тех, кто любит жить подальше от городской суеты, продаются квартиры на Венской, 3 в жилом комплексе «Европа» на Дальнем Завеличье. Этот квартал хоть и стоит обособленно, но всё равно близок ко всей необходимой инфраструктуре.
На Запсковье участникам Тура покажут дома на Инженерной, 118 и Труда, 60 в «Пятом элементе».
ВажноЧтобы стать участником Тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие бесплатное. Отправляемся 8 июля в 11.00 от Дома печати (Псков, ул. Пароменская, д. 21/33).
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