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Псковским студентам и школьникам отменили льготу

04 Июля 2017 - 11:02
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Действие льготного проезда школьников и студентов в поездах по территории Псковской области приостановлено до 1 сентября. Об этом  сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

С 30 июня на период летних каникул прекращается оформление проездных документов для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения общеобразовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего образования для проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении по территории региона со скидкой 50 %. С 1 июля проезд студентам и школьникам придется оплачивать полностью.

Напомним, что льготный проезд для школьников и студентов по территории Псковской области действовал в период с 1 января по 30 июня 2017 года.
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