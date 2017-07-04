В Пскове рассмотрели два новых проекта по утилизации мусора

Первый проект представил Максим Стрельников, директор предприятия «Эко Альянс», которое работает в Великих Луках и Великолукском районе. Он предложил схему развития системы обращения с отходами в южной зоне региона. Ее суть заключается в строительстве полигона в Великолукском районе и двух мусороперегрузочных станций в Опочецком и Бежаницком районах. Кроме того, компания планирует организовать сбор и размещение промышленных отходов, например ртутных ламп, шин, ТПО III–IV классов опасности для дальнейшей передачи на переработку.



Однако при реализации этого проекта стоимость вывоза мусора увеличивается.



Второй проект под названием «Экобокс» нацелен на установку в регионе специализированных контейнеров для сбора и утилизации отходов I–IV классов опасности: люминесцентных ламп, батареек и градусников.



Как рассказал представитель компании-инвестора «Первый экологический сервис» Никита Захаров, экобоксы - собственная разработка компании. Они имеют особую систему защиты, при которой выброшенная лампочка или градусник не разбиваются и, таким образом, воздух не загрязняется ртутными испарениями. Корпус контейнера водонепроницаемый и антивандальный. В среднем вместимость бокса - 300 лампочек и 30 кг батареек.



Экобокс устанавливается бесплатно, оплачивается только его обслуживание, пояснил представитель инвестора. В него входит опустошение контейнера два раза в месяц и его обработка от ртутных испарений. Собранные отходы будут отправляться на утилизацию в специализированные организации.



Вице-губернатор Александр Кузнецов поручил представить более подробный отчет по финансовым составляющим проектов.

Кстати В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» уже ликвидировано более 15 свалок в Пскове, Куньинском и Островском районах. В ближайших планах - уборка свалок в Печорском и Невельском районах. Еще около 80 несанкционированных мест складирования мусора находятся на контроле Госкомитета.