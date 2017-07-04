4 Июля 2017
Псков
+9 .. +11 °C
Великие Луки
+16 .. +18 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

В Пскове рассмотрели два новых проекта по утилизации мусора

04 Июля 2017 - 10:45
Главная → Хроника дня
Первый проект представил Максим Стрельников, директор предприятия «Эко Альянс», которое работает в Великих Луках и Великолукском районе. Он предложил схему развития системы обращения с отходами в южной зоне региона. Ее суть заключается в строительстве полигона в Великолукском районе и двух мусороперегрузочных станций в Опочецком и Бежаницком районах. Кроме того, компания планирует организовать сбор и размещение промышленных отходов, например ртутных ламп, шин, ТПО III–IV классов опасности для дальнейшей передачи на переработку.

Однако при реализации этого проекта стоимость вывоза мусора увеличивается. 

Второй проект под названием «Экобокс» нацелен на установку в регионе специализированных контейнеров для сбора и утилизации отходов I–IV классов опасности: люминесцентных ламп, батареек и градусников.

Как рассказал представитель компании-инвестора «Первый экологический сервис» Никита Захаров, экобоксы - собственная разработка компании. Они имеют особую систему защиты, при которой выброшенная лампочка или градусник не разбиваются и, таким образом, воздух не загрязняется ртутными испарениями. Корпус контейнера водонепроницаемый и антивандальный. В среднем вместимость бокса - 300 лампочек и 30 кг батареек.

Экобокс устанавливается бесплатно, оплачивается только его обслуживание, пояснил представитель инвестора. В него входит опустошение контейнера два раза в месяц и его обработка от ртутных испарений. Собранные отходы будут отправляться на утилизацию в специализированные организации.

Вице-губернатор Александр Кузнецов поручил представить более подробный отчет по финансовым составляющим проектов. 
 

Кстати

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» уже ликвидировано более 15 свалок в Пскове, Куньинском и Островском районах. В ближайших планах - уборка свалок в Печорском и Невельском районах. Еще около 80 несанкционированных мест складирования мусора находятся на контроле Госкомитета.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Из-за иномарки на Звёздной едва не сгорел целый подъездБрутальный экшн видели у стен Изборской крепостиКак в Пскове сдают морфологию будущие медикиГалерея «Цех» покажет работы забытых мастеров
Весь фото архив

Видео

Верят ли в приметы участники ЕГЭ? Если да, то какиеЧем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяем
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 28 июня
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50