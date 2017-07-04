Появилась предварительная программа Дня города в Пскове
04 Июля 2017 - 10:24Главная → Хроника дня
Стала известна предварительная программа празднования дня города Пскова – 23 июля 2017.
23 июля, воскресенье
12.00 - Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов у Могилы Неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков – город воинской славы». Место: Псков, пл. Победы,Могила неизвестного солдата, памятный знак «Псков – город воинской славы России».
23 июля, воскресенье
13.00 - Торжественное поздравление молодожёновглавой города Пскова и главой администрации города Пскова. Место: Псков, у памятника княгине Ольге.
23 июля, воскресенье
14.00-15.00 - Торжественно-концертная программа. Место: Псков, Зелёный театр.
23 июля, воскресенье
15.00-16.30 - Концертная программа с участием Заслуженного артиста России А. Цуркана «…А духом все мы сталинградцы, нам Богом велено держаться!». Место: Псков, Зелёный театр.
23 июля, воскресенье
17.00-18.30 - Концертная программа с участием ансамбля «Русские узоры» и Заслуженной артистки России Марины Курчавовой. Место: Псков, Зелёный театр.
23 июля, воскресенье
15.00 - Праздничный приём главы города. Место: Городской культурный центр Псков, Площадь Победы, 1, Малый зал.
23 июля, воскресенье
12.00-14.00, 17.0
0-22.55 - Интерактивно-концертные программына ремесленной ярмарке «Псков мастеровой». Место: Псков, Набережная реки Великой,ул. Детская – амфитеатр.
23 июля, воскресенье
11.00-13.00, 15.0
0-19.00 - Детский творческий марафон. Место: Псков, Детский парк.
23 июля, воскресенье
12.00-22.45 - Интерактивная программа«В гостях у скобаря. Место: Псков,Набережная реки Псковы у Троицкого моста (ул. Милицейская).
23 июля, воскресенье
16.00-22.55 - Праздничная концертно-интерактивной площадки на Октябрьской площади«С Днём Рождения, любимый город!». Место: Псков, Октябрьская площадь.
23 июля, воскресенье
23.00 - Традиционный праздничный фейерверк. Место: Набережная реки Великой.
23 июля, воскресенье
12.00 - Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов у Могилы Неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков – город воинской славы». Место: Псков, пл. Победы,Могила неизвестного солдата, памятный знак «Псков – город воинской славы России».
23 июля, воскресенье
13.00 - Торжественное поздравление молодожёновглавой города Пскова и главой администрации города Пскова. Место: Псков, у памятника княгине Ольге.
23 июля, воскресенье
14.00-15.00 - Торжественно-концертная программа. Место: Псков, Зелёный театр.
23 июля, воскресенье
15.00-16.30 - Концертная программа с участием Заслуженного артиста России А. Цуркана «…А духом все мы сталинградцы, нам Богом велено держаться!». Место: Псков, Зелёный театр.
23 июля, воскресенье
17.00-18.30 - Концертная программа с участием ансамбля «Русские узоры» и Заслуженной артистки России Марины Курчавовой. Место: Псков, Зелёный театр.
23 июля, воскресенье
15.00 - Праздничный приём главы города. Место: Городской культурный центр Псков, Площадь Победы, 1, Малый зал.
23 июля, воскресенье
12.00-14.00, 17.0
23 июля, воскресенье
11.00-13.00, 15.0
23 июля, воскресенье
12.00-22.45 - Интерактивная программа«В гостях у скобаря. Место: Псков,Набережная реки Псковы у Троицкого моста (ул. Милицейская).
23 июля, воскресенье
16.00-22.55 - Праздничная концертно-интерактивной площадки на Октябрьской площади«С Днём Рождения, любимый город!». Место: Псков, Октябрьская площадь.
23 июля, воскресенье
23.00 - Традиционный праздничный фейерверк. Место: Набережная реки Великой.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
04 Июля 2017
- Гроза и порывистый ветер: июльский прогноз опубликовали спасатели11:34
- Путешествие в новые квартиры предлагают жителям Пскова11:26
- Псковским студентам и школьникам отменили льготу11:02
- В Пскове рассмотрели два новых проекта по утилизации мусора10:45
- Появилась предварительная программа Дня города в Пскове10:24
- Кассы филармонии и драмтеатра уходят в онлайн03.07, 15:22
- «СТЕРХ» опубликовал прайс-лист на агитационные услуги03.07, 15:17
- Животные и птицы из фарфора поселились в Псковском музее03.07, 14:49
- В Дедовичском районе мужчина погиб из-за электроплитки03.07, 12:54
- Печорский грабитель с ножкой от табуретки напал на пенсионерку03.07, 12:48
- Поклонникам автоспорта напомнили программу «900 озёр»03.07, 12:28
- Сегодня на Октябрьской площади псковичи могут «спросить у ГАИ»03.07, 11:01
- На «Линии Сталина» реконструируют события июля 1944 года02.07, 13:13
- В Псковской области открылся первый в России центр подготовки педагогов по шахматам02.07, 12:26
- В Пскове ночью горел жилой дом02.07, 11:43
- Полиция разыскивает пропавшую девушку02.07, 11:16
- В Изборске в 10-й раз сразились викинги (ФОТО)02.07, 10:43
- В Псковской области ожидаются дожди с грозами02.07, 02:14
- Полицейский не защитил ребенка от педофила01.07, 15:32
- Пожар на улице Малышева01.07, 13:30
Лидеры обсуждений
- Семья из Киришей: Это был не праздник, а питерский депресняк
- «На Запсковье живем как на выселках»
- С 1 июля псковичей ждёт повышение тарифов ЖКХ на 3,5 %
- «Где деньги, Зин?»
- Псковские шахматисты борются за ветхий дом, который они собираются сносить
- Модная революция. Перезагрузка: Молодая и эффектная
- Андрей Лебедев: Только сволочь возьмется за реставрацию в нынешних условиях
- Наплевать
- Услышал ли Владимир Владимирович Путин псковских рыболовов?
- Автоспорт притормозили
Фото
Из-за иномарки на Звёздной едва не сгорел целый подъездБрутальный экшн видели у стен Изборской крепостиКак в Пскове сдают морфологию будущие медикиГалерея «Цех» покажет работы забытых мастеровВесь фото архив
Видео
Верят ли в приметы участники ЕГЭ? Если да, то какиеЧем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемВесь видео архив