4 Июля 2017
Псков
+9 .. +11 °C
Великие Луки
+16 .. +18 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Появилась предварительная программа Дня города в Пскове

04 Июля 2017 - 10:24
Главная → Хроника дня
Стала известна предварительная программа празднования дня города Пскова – 23 июля 2017.

23 июля, воскресенье

12.00 - Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов у Могилы Неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков – город воинской славы». Место: Псков, пл. Победы,Могила неизвестного солдата, памятный знак «Псков – город воинской славы России».

23 июля, воскресенье

13.00 - Торжественное поздравление молодожёновглавой города Пскова и главой администрации города Пскова. Место: Псков, у памятника княгине Ольге.

23 июля, воскресенье

14.00-15.00 - Торжественно-концертная программа. Место: Псков, Зелёный театр.

23 июля, воскресенье

15.00-16.30 - Концертная программа с участием Заслуженного артиста России А. Цуркана «…А духом все мы сталинградцы, нам Богом велено держаться!». Место: Псков, Зелёный театр.

23 июля, воскресенье

17.00-18.30 - Концертная программа с участием ансамбля «Русские узоры» и Заслуженной артистки России Марины Курчавовой. Место: Псков, Зелёный театр.

23 июля, воскресенье

15.00 - Праздничный приём главы города. Место: Городской культурный центр Псков, Площадь Победы, 1, Малый зал.

23 июля, воскресенье

12.00-14.00, 17.00-22.55 - Интерактивно-концертные программына ремесленной ярмарке «Псков мастеровой». Место: Псков, Набережная реки Великой,ул. Детская – амфитеатр.

23 июля, воскресенье

11.00-13.00, 15.00-19.00 - Детский творческий марафон. Место: Псков, Детский парк.

23 июля, воскресенье

12.00-22.45 - Интерактивная программа«В гостях у скобаря. Место: Псков,Набережная реки Псковы у Троицкого моста (ул. Милицейская).

23 июля, воскресенье

16.00-22.55 - Праздничная концертно-интерактивной площадки на Октябрьской площади«С Днём Рождения, любимый город!». Место: Псков, Октябрьская площадь.

23 июля, воскресенье

23.00 - Традиционный праздничный фейерверк. Место: Набережная реки Великой.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Из-за иномарки на Звёздной едва не сгорел целый подъездБрутальный экшн видели у стен Изборской крепостиКак в Пскове сдают морфологию будущие медикиГалерея «Цех» покажет работы забытых мастеров
Весь фото архив

Видео

Верят ли в приметы участники ЕГЭ? Если да, то какиеЧем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяем
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 28 июня
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50