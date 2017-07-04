Появилась предварительная программа Дня города в Пскове

Стала известна предварительная программа празднования дня города Пскова – 23 июля 2017.



23 июля, воскресенье



12.00 - Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов у Могилы Неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков – город воинской славы». Место: Псков, пл. Победы,Могила неизвестного солдата, памятный знак «Псков – город воинской славы России».



23 июля, воскресенье



13.00 - Торжественное поздравление молодожёновглавой города Пскова и главой администрации города Пскова. Место: Псков, у памятника княгине Ольге.



23 июля, воскресенье



14.00-15.00 - Торжественно-концертная программа. Место: Псков, Зелёный театр.



23 июля, воскресенье



15.00-16.30 - Концертная программа с участием Заслуженного артиста России А. Цуркана «…А духом все мы сталинградцы, нам Богом велено держаться!». Место: Псков, Зелёный театр.



23 июля, воскресенье



17.00-18.30 - Концертная программа с участием ансамбля «Русские узоры» и Заслуженной артистки России Марины Курчавовой. Место: Псков, Зелёный театр.



23 июля, воскресенье



15.00 - Праздничный приём главы города. Место: Городской культурный центр Псков, Площадь Победы, 1, Малый зал.



23 июля, воскресенье



12.00-14.00, 17.0 0-22.55 - Интерактивно-концертные программына ремесленной ярмарке «Псков мастеровой». Место: Псков, Набережная реки Великой,ул. Детская – амфитеатр.



23 июля, воскресенье



11.00-13.00, 15.0 0-19.00 - Детский творческий марафон. Место: Псков, Детский парк.



23 июля, воскресенье



12.00-22.45 - Интерактивная программа«В гостях у скобаря. Место: Псков,Набережная реки Псковы у Троицкого моста (ул. Милицейская).



23 июля, воскресенье



16.00-22.55 - Праздничная концертно-интерактивной площадки на Октябрьской площади«С Днём Рождения, любимый город!». Место: Псков, Октябрьская площадь.



23 июля, воскресенье



23.00 - Традиционный праздничный фейерверк. Место: Набережная реки Великой.