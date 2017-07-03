Кассы филармонии и драмтеатра уходят в онлайн

Касса в здании Псковского театра драмы (Пушкина, 13) закрылась на каникулы. Билеты нового сезона можно приобрести на сайте drampush.ru, tkdpskov.ru и в кассе Гипермаркета «Империал». Касса на улице Пушкина начнет работу 29 июля.



Касса БКЗ филармонии (Некрасова, 24) не работает с 3 по 9 июля включительно. Билеты можно приобрести на сайте tkdpskov.ru и philpskov.ru, а также в кассе Гипермаркета «Империал». После 9 июня касса на улице Некрасова будет работать со вторника по воскресенье, с 13.00 - 19.00. Понедельник – выходной.