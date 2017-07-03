Животные и птицы из фарфора поселились в Псковском музее

До 30 июля в Псковском музее проработает выставка, которую условно назвали «Фарфоровый зоопарк». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.



На открытии начальник исторического отдела музея Елена Сухова отметила, что выставка – это часть коллекции старшего научного сотрудника музея Елизаветы Прокуденковой, много лет собирающей русский фарфор.



В экспозиции представлено более пятидесяти работ, выполненных на Ленинградском фарфоровом заводе при участии прославленных советских скульпторов-анималистов, в том числе Николая Ватагина, Павла Веселова, Евгения Чарушина.



«Эта экспозиция – отличный повод вспомнить о прекрасном заводе, чьи изделия получили такую известность и сейчас считаются антиквариатом. В производстве этих фигурок принимали участие прославленные художники нашей страны, графики, скульпторы, живописцы-анималисты. На фотографиях мы видим их за работой. Поэтому и получились такие необычные фигурки животных и птиц, красивые и оригинальные, яркие и забавные, передающие их настроение, анатомические подробности», - обратилась Елена Сухова к посетителям выставки.



Адрес: Псков, ул. Некрасова, д. 7 (фойе второго этажа главного здания музея).