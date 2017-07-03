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Животные и птицы из фарфора поселились в Псковском музее

03 Июля 2017 - 14:49
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До 30 июля в Псковском музее проработает выставка, которую условно назвали «Фарфоровый зоопарк». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

На открытии начальник исторического отдела музея Елена Сухова отметила, что выставка – это часть коллекции старшего научного сотрудника музея Елизаветы Прокуденковой, много лет собирающей русский фарфор.

В экспозиции представлено более пятидесяти работ, выполненных на Ленинградском фарфоровом заводе при участии прославленных советских скульпторов-анималистов, в том числе Николая Ватагина, Павла Веселова, Евгения Чарушина.

«Эта экспозиция – отличный повод вспомнить о прекрасном заводе, чьи изделия получили такую известность и сейчас считаются антиквариатом. В производстве этих фигурок принимали участие прославленные художники нашей страны, графики, скульпторы, живописцы-анималисты. На фотографиях мы видим их за работой. Поэтому и получились такие необычные фигурки животных и птиц, красивые и оригинальные, яркие и забавные, передающие их настроение, анатомические подробности», - обратилась Елена Сухова к посетителям выставки.

Адрес: Псков, ул. Некрасова, д. 7 (фойе второго этажа главного здания музея).
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