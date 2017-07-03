В Дедовичском районе мужчина погиб из-за электроплитки

1 июля в 5 часов утра в деревне Большая Храпь Дедовичского района горел жилой дом. Причиной пожара стала оставленная без присмотра электроплитка.



Пожар был локализован к 05:15, а ликвидирован в 05:20, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального МЧС. В результате деревянный дом размером 8 на 8 метров сгорел, в огне погиб 26-летний мужчина.



В связи с произошедшим случаем, спасатели напоминают следующие правила.



Запрещается:



- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.