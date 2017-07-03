Печорский грабитель с ножкой от табуретки напал на пенсионерку

Ранее судимого 29-летнего жителя Печор подозревают в грабеже пожилой опочанки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



2 июля около 14.00 в опочецкой деревне Алтово в дом к местной жительнице зашел незнакомец. В этот момент пенсионерка занималась домашними делами в пристройке. Мужчина сначала похитил из жилища 450 рублей, а затем ножкой от табуретки ударил пенсионерку по головке, забрал ее мобильный телефон и скрылся. Злоумышленник попытался на попутной машине уехать в направлении Пскова.



Подозреваемого схватили по «горячим следам».



Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.