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Печорский грабитель с ножкой от табуретки напал на пенсионерку

03 Июля 2017 - 12:48
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Ранее судимого 29-летнего жителя Печор подозревают в грабеже пожилой опочанки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

2 июля около 14.00 в опочецкой деревне Алтово в дом к местной жительнице зашел незнакомец. В этот момент пенсионерка занималась домашними делами в пристройке. Мужчина сначала похитил из жилища 450 рублей, а затем ножкой от табуретки ударил пенсионерку по головке, забрал ее мобильный телефон и скрылся. Злоумышленник попытался на попутной машине уехать в направлении Пскова.

Подозреваемого схватили по «горячим следам».

Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.
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