3 Июля 2017
Псков
+18 .. +20 °C
Великие Луки
+19 .. +21 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Поклонникам автоспорта напомнили программу «900 озёр»

03 Июля 2017 - 12:28
Главная → Хроника дня

С 6 по 8 июля на территории Опочецкого района Псковской области пройдет ралли «900 озёр». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной федерации автоспорта.
 

Программа ралли

Четверг, 6 июля

10.00 - 17.00 - Тестовые заезды (Палкинский район, участок дороги д.Качаново- д. Луг).
16.00 - 21.00 - Регистрация участников и выдача дорожных документов. Штаб ралли (Опочка, ул. Калинина 2А., Центр Досуга и Культуры).

Пятница, 7 июля

8.00 - 9.00 - Продолжение регистрации и выдачи дорожных документов.
10.00 - 15.00 - Ознакомление с трассой ралли (Опочка, Опочецкий район).
11.00 - Техническая инспекция (Опочка).
19.00 - 19.30 - Церемония официального открытия.
19.30 - 21.00 - Слалом «Кубок 900 Озер» (400 метров, асфальт).

Суббота, 8 июля

10.00 - Старт ралли (Опочка)
18.00, 21.00 - Финиш, Награждение (Опочка).
 

Конкретно

Общая протяженность трассы – порядка 280 км, из них порядка 84 км – скоростные участки.
Дорожное покрытие – грунт, гравий. Слалом – асфальт.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Брутальный экшн видели у стен Изборской крепостиКак в Пскове сдают морфологию будущие медикиГалерея «Цех» покажет работы забытых мастеров Выставка к 100-летию «Псковской правды»
Весь фото архив

Видео

Верят ли в приметы участники ЕГЭ? Если да, то какиеЧем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяем
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 28 июня
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50