Поклонникам автоспорта напомнили программу «900 озёр»

С 6 по 8 июля на территории Опочецкого района Псковской области пройдет ралли «900 озёр». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной федерации автоспорта.



Программа ралли

Четверг, 6 июля



10.00 - 17.00 - Тестовые заезды (Палкинский район, участок дороги д.Качаново- д. Луг).

16.00 - 21.00 - Регистрация участников и выдача дорожных документов. Штаб ралли (Опочка, ул. Калинина 2А., Центр Досуга и Культуры).



Пятница, 7 июля



8.00 - 9.00 - Продолжение регистрации и выдачи дорожных документов.

10.00 - 15.00 - Ознакомление с трассой ралли (Опочка, Опочецкий район).

11.00 - Техническая инспекция (Опочка).

19.00 - 19.30 - Церемония официального открытия.

19.30 - 21.00 - Слалом «Кубок 900 Озер» (400 метров, асфальт).

Суббота, 8 июля

10.00 - Старт ралли (Опочка)

18.00, 21.00 - Финиш, Награждение (Опочка).



Конкретно

Общая протяженность трассы – порядка 280 км, из них порядка 84 км – скоростные участки.

Дорожное покрытие – грунт, гравий. Слалом – асфальт.