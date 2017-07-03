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Поклонникам автоспорта напомнили программу «900 озёр»
С 6 по 8 июля на территории Опочецкого района Псковской области пройдет ралли «900 озёр». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной федерации автоспорта.
Программа ралли
Четверг, 6 июля
10.00 - 17.00 - Тестовые заезды (Палкинский район, участок дороги д.Качаново- д. Луг).
16.00 - 21.00 - Регистрация участников и выдача дорожных документов. Штаб ралли (Опочка, ул. Калинина 2А., Центр Досуга и Культуры).
Пятница, 7 июля
8.00 - 9.00 - Продолжение регистрации и выдачи дорожных документов.
10.00 - 15.00 - Ознакомление с трассой ралли (Опочка, Опочецкий район).
11.00 - Техническая инспекция (Опочка).
19.00 - 19.30 - Церемония официального открытия.
19.30 - 21.00 - Слалом «Кубок 900 Озер» (400 метров, асфальт).
Суббота, 8 июля
10.00 - Старт ралли (Опочка)
18.00, 21.00 - Финиш, Награждение (Опочка).
Конкретно
Общая протяженность трассы – порядка 280 км, из них порядка 84 км – скоростные участки.
Дорожное покрытие – грунт, гравий. Слалом – асфальт.
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