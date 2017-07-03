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Сегодня на Октябрьской площади псковичи могут «спросить у ГАИ»

03 Июля 2017 - 11:01
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3 июля с 11.00 до 13.00 в Пскове на Октябрьской площади пройдет традиционная информационно-пропагандистская акция «Спроси у ГАИ!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Во встрече примут участие руководство УГИБДД, представители администрации города и ряда других ведомств, а также члены Общественного совета при УМВД.

Акцию посвящена очередной годовщине образования подразделений ГИБДД в системе МВД России и проблемам обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона.

Жители области и гости города могут задать в ходе общения с участниками мероприятия свои вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью на дорогах области.
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