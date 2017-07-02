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На «Линии Сталина» реконструируют события июля 1944 года

02 Июля 2017 - 13:13
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В мероприятии будет задействовано много техники времен Великой Отечественной войны
9 июля в 13.00 на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» в деревне Холматке Островского района начнется военно-историческая реконструкция «Прорыв «Пантеры». Июль 1944 г.», сообщили в Государственном комитете Псковской области по культуре.

В традиционном мероприятии, проводимом с 2009 года, примут участие клубы военно-исторической реконструкции из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородской области, Мурманска, Пскова, Острова, а также из Республики Беларусь и Латвийской Республики. В ходе боя с обеих «воюющих» сторон будет задействовано много техники времен Великой Отечественной войны.

В рамках реконструкции на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» будет развернута выставка современной техники Вооруженных Сил Российской Федерации. Здесь также пройдет запись желающих пройти военную службу по контракту.

По окончании мероприятия состоится концерт с участием творческого коллектива из г. Пскова. Все желающие смогут познакомиться с экспозицией «Линии Сталина».

Отметим, что проход и проезд на военно-историческую реконструкцию на «Линии Сталина» бесплатный. На территории предусмотрены стоянки для автотранспорта.
 
 
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