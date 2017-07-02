В Псковской области открылся первый в России центр подготовки педагогов по шахматам

Ресурсный центр будет работать на базе Опочецкой гимназии

Всероссийский ресурсный центр подготовки и повышения квалификации педагогов шахматного всеобуча открылся в Опочке в субботу, 1 июля. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, базой для создания центра послужила Опочецкая гимназия.



- Открывается первый Всероссийский ресурсный центр подготовки и повышения квалификации педагогов по шахматам, и это для нас огромная честь. Мы один из немногих регионов, где в учебной программе почти в каждой школе есть уроки обучения шахматам, - отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.



Ресурсный центр оснащен столами с шахматными досками и фигурами, интерактивными досками, а также ноутбуками с выходом в интернет, которые позволят проводить онлайн турниры с игроками из других регионов. Он создан для повышения квалификации учителей, работников дополнительного образования, судей и методистов в сфере шахматного образования как на региональном, так и на всероссийском уровне.

Кроме того, специалисты центра будут заниматься разработкой и реализацией программ и методик преподавания уроков шахмат, организацией и проведением дистанционного интерактивного обучения, включая курсы, лекционные семинары, мастер-классы и групповые тренинги с привлечением ведущих шахматистов и специалистов.



На базе ресурсного центра планируется проводить открытые уроки, консультации и исследования влияния шахмат на развитие детей.



