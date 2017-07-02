В Пскове ночью горел жилой дом

Сообщение о возгорании поступило 2 июля в 2.20.

В ночь на 2 июля в Пскове горел жилой дом. Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании по адресу: Псков, ул. Звездная поступило в 02:22. Для ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 13 человек.



Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

