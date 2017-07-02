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Полиция разыскивает пропавшую девушку

02 Июля 2017 - 11:16
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ОМВД России по Псковскому району разыскивается Цветкова Наталья Анатольевна, 1990 года рождения. Как сообщает пресс-служба УМВД  России по  Псковской области, последний раз ее видели 10 июня текущего  года  на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. И до настоящего времени  местонахождение Цветковой неизвестно.
 
Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения,  волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.
 
Была одета: матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтая футболка, серая куртка, коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые  туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.
 
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Н.А.Цветковой, просят  обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам:  (8-8112)  676-844,  676-874,  676-851,  676-872  или  02.
 
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