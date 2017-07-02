В Изборске в 10-й раз прошел фестиваль исторической реконструкции «Исаборг» - ФОТО

Погода не помешала псковичам проверить мифы средневековья и принять участие в мастер-классах

1 июля в Изборске в 10-й раз прошел фестиваль исторической реконструкции «Исаборг». Основное отличие этого мероприятия от других подобных фестивалей в том, что быту и занятиям наших далеких предков уделяется больше внимания, чем военному делу.Реконструкторы разбили лагерь на Труворовом городище. Там же проходили ремесленные мастер-классы и работала скотоводческая площадка. Гости фестиваля смогли познакомиться с обработки кости и рога, изготовления деревянной посуды, покраски тканей и т.д.Показательные выступления проходили на плато у Городищенского озера. В этом году программа была посвящен легендам и мифам раннего Средневековья, связанным с военной тематикой: можно ли бросить метко два копья в одну цель, получится ли разорвать руками бычью шкуру, как высоко и далеко можно прыгнуть в доспехе. Также реконструкторы показали, как связанный воин освобождается из плена.Отметим, что в этом году фестиваль сделали бесплатным для зрителей. Для гостей фестиваля также была организована работа кафе.