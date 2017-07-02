Полицейский не защитил ребенка от педофила
28 мая 2015 года полицейский получил от ребенка, пострадавшего от действий педофила, а также его сестры сообщение о сексуальном насилии. Но, не желая проводить какие-либо проверочные мероприятия, проигнорировал данный факт. В результате злоумышленник не был привлечен к ответственности и позднее совершил новое особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности все того же малолетнего ребенка.Напомним, что в ночь на 20 сентября 2015 года педофил находился с пришедшим к нему в гости 13-летним сыном его бывшей жены в подвальном помещении одного из многоквартирных домов в Пскове. Воспользовавшись тем, что ребенок в силу уровня развития не мог понимать характер и значение совершаемых с ним действий, а также оказывать сопротивление, вовлек малолетнего в карточную игру и, используя его проигрыш как повод, объявил, что совершит с ним акт мужеложства. Затем запер ребенка в подвале на навесной замок и направился за спиртным.
Только по счастливой случайности мимо подвала проходили две молодые учительницы. Они услышали крики о помощи и вынудили вернувшегося к подвалу мужчину освободить мальчика, после чего убежали с ним к расположенному неподалеку ресторану. Ребенок чудом был спасен.
Позднее с помощью посетителей ресторана прибывший на место происшествия полицейский смог задержать злоумышленника. При задержании тот пытался ранить ножом стража порядка. Отражая очередное нападение, полицейский выстрелил в него из табельного оружия и ранил в ногу. После второго выстрела в поясницу злоумышленник упал на землю.
С огнестрельными ранениями туловища и ноги он был госпитализирован в больницу, после чего по ходатайству следствия заключен под стражу.
Тогда в ходе расследования был установлен факт нарушения этим человеком половой неприкосновенности все того же ребенка.
Изучение личности данного лица показало, что 27 лет назад он был признан виновным в нарушении половой неприкосновенности и убийстве 13-летнего ребенка и приговорен к высшей мере наказания - расстрелу. В дальнейшем он был помилован и наказание ему заменили на 20 лет лишения свободы.
В рамках расследования уголовного дела помимо основного направления работы по изобличению виновного, сбору доказательств, следствием был проведен комплекс мероприятий по установлению причин и условий, способствовавших совершению данного преступления.
Восемь сотрудников органов внутренних дел привлечено к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей в части не выявления лиц, подпадающих под действие административного надзора и не принятие должных мер по первому случаю надругательства над ребенком, хотя в ходе следствия достоверно установлено, что такая информация в отдел полиции поступала.
В 2016 году педофил был приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Что касается полицейского, то, по сообщению пресс-службы СУ СК России по Псковской области, он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, выразившимися в укрывательстве особо тяжкого преступления (ч.1 ст. 285 УК РФ).
Псковский городской суд назначил оперуполномоченному отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пскову наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.
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