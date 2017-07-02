Пожар на улице Малышева
Сигнал о возгорании поступил в 23 часа 3 минуты. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 10 человек.
Телефон экстренного вызова службы спасения - 112.
ГУ МЧС России по Псковской области напоминает, что существуют простые правила поведения на пожаре, которые уже помогли спасти жизнь не одногому человекау. .
Правила поведения на пожаре
Исход любого пожара во многом зависит от того, как своевременно была вызвана пожарная помощь и приняты безотлагательные меры к эвакуации людей из горящего здания. Человек, заметивший пожар или загорание, должен незамедлительно вызвать пожарную помощь по телефонам: «01», «101», «112».
При передаче сообщения о пожаре необходимо назвать точный адрес: наименование улицы, номер дома, что горит и где, указать (по возможности) место возникновения пожара, внешние признаки пожара, существующую угрозу людям, удобный проезд и, наконец, сообщить свою фамилию, номер телефона. Такое правильное и полное сообщение позволит пожарной охране оценить обстановку и принять необходимые предварительные решения, дающие возможность в короткий срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства по его ликвидации. Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь. Знайте, что пока Вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все необходимые сведения огнеборцам передадут по рации.
Помимо вызова пожарной охраны необходимо организовать оповещение о пожаре всех находящихся в здании людей, независимо от размеров и места пожара или загорания, равно как и при обнаружении хотя бы малейших признаков горения (дыма, запаха гари).
По прибытию пожарных подразделений необходимо обеспечить их встречу. Встречающий должен четко проинформировать пожарных о сложившейся обстановке, сообщить, все ли люди эвакуированы из горящего дома, если там остались люди, сколько их и где они могут находиться. Кроме того, следует указать, какие помещения охвачены огнем.
Если загорелся деревянный дом, необходимо его покинуть немедленно, так как деревянные конструкции не могут долго противостоять натиску огня, а концентрация дыма в них в считанные минуты становится смертельной. Главное, не тратьте драгоценные мгновения, пытаясь спасти свое имущество, ведь на карту поставлены жизнь и здоровье Вас и Ваших близких.
Если дом кирпичный и очаг возгорания небольшой, попробуйте потушить пожар, используя подручные средства – воду, плотную ткань, идеальный вариант – огнетушитель.
Если справиться с огнем вы не можете - немедленно покиньте квартиру. При этом ни на секунду не отпускайте от себя детей. В многоэтажном здании эвакуироваться можно по пожарным лестницам на балконах, по незадымляемым лестничным клеткам, а также из окон 1-го этажа, если на окнах не стоят глухие металлические решетки.
Покидая комнату или квартиру, закройте двери и окна – при дополнительном доступе кислорода огонь распространяется еще быстрее.
Пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещается.
Не входите туда, где имеется большая концентрация дыма! Держитесь за стены, поручни, при этом дыша через влажный носовой платок или одежду. Если концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь, либо передвигайтесь ползком. Если из-за густого дыма, повышенной температуры и огня Вы не сможете выйти на улицу, нужно немедленно вернуться в квартиру. Плотно прикройте за собой дверь, дверные щели и вентиляционные отверстия заткните мокрыми тряпками. При образовании опасной концентрации дыма и повышенной температуры в квартире следует выйти на балкон или лоджию, плотно прикрыв дверь.
Самое главное – не паникуйте.
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