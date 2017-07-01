Клад от мошенника

За «царские» монеты великолучанин отдал 50 тысяч рублей и мобильник

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области, 28 июня на проспекте Ленина житель Великих Лук приобрел у незнакомого мужчины 46 так называемых «царских» золотых монет, относящихся, якобы, к разным историческим периодам Российской империи. По словам незнакомца, это золото из клада, который он нашел при раскопках. Горожанин за эти монеты отдал 50 тысяч рублей и мобильный телефон. Однако после возвращения домой при детальном изучении приобретенной «коллекции» у великолучанина возникли серьезные сомнения в подлинности монет. И он обратился с заявлением в полицию.

В настоящее время сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки выясняются все обстоятельства произошедшего.