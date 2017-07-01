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Клад от мошенника

01 Июля 2017 - 08:08
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За «царские» монеты великолучанин отдал 50 тысяч рублей и мобильник

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области, 28 июня на проспекте Ленина житель Великих Лук приобрел у незнакомого  мужчины  46 так называемых «царских» золотых монет, относящихся, якобы, к разным историческим периодам Российской империи. По словам незнакомца, это золото  из клада, который он нашел при раскопках. Горожанин за эти монеты отдал 50 тысяч рублей  и мобильный телефон. Однако после возвращения домой при детальном изучении приобретенной «коллекции» у великолучанина возникли серьезные сомнения  в подлинности монет. И он обратился с заявлением в полицию.

В настоящее время сотрудниками  ОМВД России по городу Великие Луки выясняются все обстоятельства произошедшего.

Комментарии: 1
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Комментарии

Вячеслав.
01 Июля 2017 - 09:19
Ну да,ну да....
За 46 царских ЗОЛОТЫХ монет из КЛАДА (который замечу по ЗАКОНУ принадлежит государству) за 50 т.р и мобильник,это нормально....

Интересно кто и кого в этой ситуации хотел "нагреть" ?
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