Погода и народные приметы на 1 июля

Умываемся росой, прыгаем через костер и пьем травяной чай

Синоптики обещают сегодня днем пасмурную погоду и небольшой дождь, +14..16°, ветер южный, умеренный. Давление немного ниже нормы. Геомагнитное поле спокойное. Вечером - небольшой дождь.

По народному календарю 1 июля – Ярилин день. Назван он так в честь Ярилы – древнеславянского бога Солнца, летнего тепла и плодородия.

В старину в Ярилин день крестьяне отдыхали от полевых работ, устраивали народные гулянья и веселые игрища. Обязательной забавой были прыжки через костер: кто сумеет перепрыгнуть и не обжечься – тот весь год будет здоров и удачлив.

Наши предки верили, что в первый день июля земная твердь разверзается, и самые везучие могут увидеть, что творится в подземном царстве.

А еще в этот день принято было собирать душистые травы и варить из них чай. Наши предки считали, что такой напиток поможет справиться с самыми разными недугами