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Погода и народные приметы на 1 июля
Синоптики обещают сегодня днем пасмурную погоду и небольшой дождь, +14..16°, ветер южный, умеренный. Давление немного ниже нормы. Геомагнитное поле спокойное. Вечером - небольшой дождь.
По народному календарю 1 июля – Ярилин день. Назван он так в честь Ярилы – древнеславянского бога Солнца, летнего тепла и плодородия.
В старину в Ярилин день крестьяне отдыхали от полевых работ, устраивали народные гулянья и веселые игрища. Обязательной забавой были прыжки через костер: кто сумеет перепрыгнуть и не обжечься – тот весь год будет здоров и удачлив.
Наши предки верили, что в первый день июля земная твердь разверзается, и самые везучие могут увидеть, что творится в подземном царстве.
А еще в этот день принято было собирать душистые травы и варить из них чай. Наши предки считали, что такой напиток поможет справиться с самыми разными недугами
Согласно народным приметам, если девушка в Ярилин день умоется утренней росой – весь год от парней отбою не будет! Всем остальным промывание росой глаз обещает острое зрение. Розовый закат вечером предсказывает на следующий день жару. Рыбаки считают, что в первый день июля на рассвете самый лучший клев.
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