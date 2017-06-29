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Любовь Екшикеева совершила свой 17-ти тысячный прыжок

29 Июня 2017 - 17:01
Главная → Хроника дня
Легендарная парашютистка Любовь Екшикеева совершила свой 17-ти тысячный прыжок с парашютом в небе над Псковом. Об этом в соцсетях пишет официальное сообщество администрации региона.
 

Губернатор Андрей Турчак лично поздравил спортсменку.

Несколько лет назад Любовь Васильевна уволилась из рядов Воздушно-десантных войск, прослужив там более 35 лет, но прыгать продолжает до сих пор. Чемпионат Вооруженных сил РФ, который в эти минуты проходит на военном аэродроме «Сорокино», не стал исключением.

Читателям «Псковской правды» Любовь Екшикеева знакома давно. Легенда мирового парашютного спорта нередкий герой наших публикаций. В феврале старший тренер сборной страны Александр Иванов приехал в Псков, чтобы в редакции «Псковской правды» вручить награду спортсменке.
 
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