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Любовь Екшикеева совершила свой 17-ти тысячный прыжок
29 Июня 2017 - 17:01Главная → Хроника дня
Легендарная парашютистка Любовь Екшикеева совершила свой 17-ти тысячный прыжок с парашютом в небе над Псковом. Об этом в соцсетях пишет официальное сообщество администрации региона.
Губернатор Андрей Турчак лично поздравил спортсменку.
Несколько лет назад Любовь Васильевна уволилась из рядов Воздушно-десантных войск, прослужив там более 35 лет, но прыгать продолжает до сих пор. Чемпионат Вооруженных сил РФ, который в эти минуты проходит на военном аэродроме «Сорокино», не стал исключением.
Читателям «Псковской правды» Любовь Екшикеева знакома давно. Легенда мирового парашютного спорта нередкий герой наших публикаций. В феврале старший тренер сборной страны Александр Иванов приехал в Псков, чтобы в редакции «Псковской правды» вручить награду спортсменке.
Губернатор Андрей Турчак лично поздравил спортсменку.
Несколько лет назад Любовь Васильевна уволилась из рядов Воздушно-десантных войск, прослужив там более 35 лет, но прыгать продолжает до сих пор. Чемпионат Вооруженных сил РФ, который в эти минуты проходит на военном аэродроме «Сорокино», не стал исключением.
Читателям «Псковской правды» Любовь Екшикеева знакома давно. Легенда мирового парашютного спорта нередкий герой наших публикаций. В феврале старший тренер сборной страны Александр Иванов приехал в Псков, чтобы в редакции «Псковской правды» вручить награду спортсменке.
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