29 Июня 2017
Псков
+9 .. +11 °C
Великие Луки
+22 .. +24 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

В Михайловском восстановят привычную схему продажи билетов

29 Июня 2017 - 15:45
Главная → Хроника дня
Продажа билетов на посещение музеев и экскурсий в мемориальных усадьбах «Михайловское» и «Тригорское» Государственного Пушкинского Заповедника, равно как и в «Петровском», и в «Пушкинской деревне» с 1 июля будет идти по привычной для туристов схеме.

Об этом со ссылкой на службу музейной, экскурсионной и методической работы корреспонденту «Псковской правды» сообщила пресс-атташе заповедника Лидия Токарева. По техническим причинам временно в этих усадьбах будет прекращена только продажа книг и сувениров.

Напомним, неделю назад на сайте Пушкинского заповедника и в соцсетях появилось пугающее объявление: в Михайловском и Тригорском больше не станут продавать билеты.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Как сдают морфологию псковские студентыГалерея «Цех» покажет работы забытых мастеров Выставка к 100-летию «Псковской правды»Вступительные испытания в РГИСИ прошли в Пскове
Весь фото архив

Видео

Верят ли в приметы участники ЕГЭ? Если да, то какиеЧем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяем
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 28 июня
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50