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В Михайловском восстановят привычную схему продажи билетов
29 Июня 2017 - 15:45Главная → Хроника дня
Продажа билетов на посещение музеев и экскурсий в мемориальных усадьбах «Михайловское» и «Тригорское» Государственного Пушкинского Заповедника, равно как и в «Петровском», и в «Пушкинской деревне» с 1 июля будет идти по привычной для туристов схеме.
Об этом со ссылкой на службу музейной, экскурсионной и методической работы корреспонденту «Псковской правды» сообщила пресс-атташе заповедника Лидия Токарева. По техническим причинам временно в этих усадьбах будет прекращена только продажа книг и сувениров.
Напомним, неделю назад на сайте Пушкинского заповедника и в соцсетях появилось пугающее объявление: в Михайловском и Тригорском больше не станут продавать билеты.
Об этом со ссылкой на службу музейной, экскурсионной и методической работы корреспонденту «Псковской правды» сообщила пресс-атташе заповедника Лидия Токарева. По техническим причинам временно в этих усадьбах будет прекращена только продажа книг и сувениров.
Напомним, неделю назад на сайте Пушкинского заповедника и в соцсетях появилось пугающее объявление: в Михайловском и Тригорском больше не станут продавать билеты.
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