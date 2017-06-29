Ливни и град обрушатся на Псковскую область

29 июня с 15.00 до 18.00, начиная с южных районов, по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, порывы до 15-20 метров в секунду, местами ливни и град. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Что делать при сильном ветре: Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.



Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.



Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.



Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).