«Испанские мотивы» исполнят для псковичей сегодня вечером

29 июня в БКЗ филармонии состоится заключительный в 73-м филармоническом сезоне концерт. Псковский симфонический оркестр под руководством главного дирижера Эдуарда Банько исполнит программу «Испанские мотивы». Начало в 19:00.

В концерте прозвучат «Испанская симфония» Эдуарда Лало, «Кармен» Жоржа Бизе, «Болеро» Мориса Равеля.

«Есть такая потребность и у публики, и у музыкантов, чтобы классика всё-таки звучала чаще. Поэтому я и выбрал классику, но классику популярную. Впервые прозвучат Испанская симфония для скрипки с оркестром Эдуарда Лало, две Сюиты из оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Венчать же концерт будет знаменитое «Болеро» Мориса Равеля», - рассказывает Эдуард Банько.

Напомним, что вместе с симфоническим оркестром выступит известный скрипач и дирижер Илья Гайсин (Москва) – яркий представитель музыкантов нового поколения, который успешно совмещает виртуозную игру на скрипке с не менее виртуозным дирижированием.

В продаже еще осталось несколько билетов. Их можно приобрести в кассе БКЗ на улице Некрасова, 24 или на сайте филармонии.

Отметим, что абонементы на следующий филармонический сезон уже в наличии. Подробности у кассиров и по ссылке.