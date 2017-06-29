29 Июня 2017
Псков
+9 .. +11 °C
Великие Луки
+22 .. +24 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

«Испанские мотивы» исполнят для псковичей сегодня вечером

29 Июня 2017 - 12:09
Главная → Хроника дня

29 июня в БКЗ филармонии состоится заключительный в 73-м филармоническом сезоне концерт. Псковский симфонический оркестр под руководством главного дирижера Эдуарда Банько исполнит программу «Испанские мотивы». Начало в 19:00.

В концерте прозвучат «Испанская симфония» Эдуарда Лало, «Кармен» Жоржа Бизе, «Болеро» Мориса Равеля.

«Есть такая потребность и у публики, и у музыкантов, чтобы классика всё-таки звучала чаще. Поэтому я и выбрал классику, но классику популярную. Впервые прозвучат Испанская симфония для скрипки с оркестром Эдуарда Лало, две Сюиты из оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Венчать же концерт будет знаменитое «Болеро» Мориса Равеля», - рассказывает Эдуард Банько.

Напомним, что вместе с симфоническим оркестром выступит известный скрипач и дирижер Илья Гайсин (Москва) – яркий представитель музыкантов нового поколения, который успешно совмещает виртуозную игру на скрипке с не менее виртуозным дирижированием.

В продаже еще осталось несколько билетов. Их можно приобрести в кассе БКЗ на улице Некрасова, 24 или на сайте филармонии.

Отметим, что абонементы на следующий филармонический сезон уже в наличии. Подробности у кассиров и по ссылке.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Как сдают морфологию псковские студентыГалерея «Цех» покажет работы забытых мастеров Выставка к 100-летию «Псковской правды»Вступительные испытания в РГИСИ прошли в Пскове
Весь фото архив

Видео

Верят ли в приметы участники ЕГЭ? Если да, то какиеЧем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяем
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 28 июня
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50