С 1 июля псковичей ждёт повышение тарифов ЖКХ на 3,5 %

С 1 июля тарифы для потребителей Псковской области на тепловую энергию, электрическую энергию, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение, цен на газ, в отношении которых осуществляется региональное регулирование, увеличатся.

В Псковской области средний рост тарифов на тепловую энергию, электрическую энергию, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение, цен на газ составит:

• электроснабжение – 3,5 %

• газоснабжение – 3,5 %

• отопление – 3,5 %

• горячее водоснабжение – 3,5 %

• холодное водоснабжение – 3,5%

• водоотведение –3,5 %

Конкретные тарифы по муниципальным образованиям утверждены приказами Госкомитета, с которыми можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

В целях сдерживания роста платы граждан за коммунальные услуги распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2014 № 2222-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.11.2016 № 2464-р и указом Губернатора Псковской области от 01.12.2015 № 78-УГ на 2017 год утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года в размере 0%, с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере 3,5% и предельно допустимое отклонение 2,1 %.

С указом губернатора Псковской области от 01.12.2015 № 78-УГ можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Совокупное повышение платы граждан за коммунальные услуги (водоотведение, холодную и горячую воду, отопление, электричество и газ) не может быть больше, чем индекс, установленный в муниципальном образовании.

Размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги должен сравниваться с размером вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в декабре 2016 г. При этом размеры вносимой гражданами платы подлежат сравнению исходя из неизменности порядка оплаты коммунальных услуг, а также из принципа неизменности набора и объема потребляемых коммунальных услуг.

Для потребителей с установленными приборами учета сопоставимый объем услуги равен среднему потреблению за последние два года.

Если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых объёмах потребления рост платежа превысит установленный Губернатором области для конкретного муниципального образования максимальный индекс изменения, необходимо обратиться в свою управляющую компанию, либо ТСЖ за разъяснениями.

Провести онлайн-проверку стоимости платежа за коммунальные услуги можно ЗДЕСЬ.

Контроль за правильностью начисления платы граждан за коммунальные услуги, в т.ч. в части соблюдения ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, осуществляет Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору.