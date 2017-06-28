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В 6 вечера псковичей приглашают на уникальную выставку
28 июня состоится открытие уникальной выставки в Галерее «Цех». Презентация начнется в 18:00.
В экспозиции будет представлена частная коллекция, которая, как определили создатели выставки, была собрана в 90-е годы. По оценке искусствоведов все работы были созданы в период с 1985 по 1994.
На выставке будут представлены абстрактная живопись, графика, концептуальное искусство.
Основу коллекции составляют живописные работы Александра Джикия и Арутюна Акопяна, графика Сергея Шулимы и художника по фамилии Семёнов.
«На выставке будут представлены работы одного очень интересного, но загадочного художника по фамилии Семенов. Загадочного потому, что хотя все работы подписаны и стиль узнаваем, точно установить его личность пока не получается», - рассказала директор Галереи Марина Николаева.
Гости вернисажа также увидят работы художников Михая (Михаила) Греку и Эдуарда Гороховского.
«У нас есть этот корпус работ, явно неслучайно собранных вместе, они как-то одной семьёй дошли до нас сквозь бурные 90-е, очевидно, неоднократно переходя из рук в руки, но уже совсем никакой информации не осталось о том человеке, которого можно считать автором подборки. Очевидно, что коллекционер, который собрал работы, хотел создать портрет эпохи, которую сегодня, на расстоянии уже можно смело назвать уникальной», - сообщают создатели выставки.
Галерея «Цех» находится по адресу: улица Пушкина, 13 А (административное здание за Псковским драмтеатром). Вход свободный.
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