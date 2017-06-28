28 Июня 2017
Псков
+9 .. +11 °C
Великие Луки
+21 .. +23 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

В 6 вечера псковичей приглашают на уникальную выставку

28 Июня 2017 - 12:14
Главная → Хроника дня

28 июня состоится открытие уникальной выставки в Галерее «Цех». Презентация начнется в 18:00.

В экспозиции будет представлена частная коллекция, которая, как определили создатели выставки, была собрана в 90-е годы. По оценке искусствоведов все работы были созданы в период с 1985 по 1994.

На выставке будут представлены абстрактная живопись, графика, концептуальное искусство.

Основу коллекции составляют живописные работы Александра Джикия и Арутюна Акопяна, графика Сергея Шулимы и художника по фамилии Семёнов.

«На выставке будут представлены работы одного очень интересного, но загадочного художника по фамилии Семенов. Загадочного потому, что хотя все работы подписаны и стиль узнаваем, точно установить его личность пока не получается», - рассказала директор Галереи Марина Николаева.

Гости вернисажа также увидят работы художников Михая (Михаила) Греку и Эдуарда Гороховского.

«У нас есть этот корпус работ, явно неслучайно собранных вместе, они как-то одной семьёй дошли до нас сквозь бурные 90-е, очевидно, неоднократно переходя из рук в руки, но уже совсем никакой информации не осталось о том человеке, которого можно считать автором подборки. Очевидно, что коллекционер, который собрал работы, хотел создать портрет эпохи, которую сегодня, на расстоянии уже можно смело назвать уникальной», - сообщают создатели выставки.

Галерея «Цех» находится по адресу: улица Пушкина, 13 А (административное здание за Псковским драмтеатром). Вход свободный.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Выставка к 100-летию «Псковской правды»Вступительные испытания в РГИСИ прошли в ПсковеНочной блиц-марафон шахматного фестиваляКогда война пришла в село: «Усвятских шлемоносцев» показали псковичам
Весь фото архив

Видео

Верят ли в приметы участники ЕГЭ? Если да, то какиеЧем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяем
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 28 июня
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50