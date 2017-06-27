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Псковское агентство информации собирает заявки на летний «ПАРК-ПРОФИ»

27 Июня 2017 - 15:44
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Псковское агентство информации продолжает собирать заявки на участие в конкурсе городской парковки «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017», который состоится 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» (ул. Кузбасской дивизии, 19) в рамках большого регионального автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ».

Заявки будут приниматься до 18:00 7 июля. С 10 июля по 12:00 18 июля на сайте ПАИ будет идти голосование, победители которого и станут участниками соревнования.

Традиционно предложение участвовать в конкурсе парковки получат не только обычные автовладельцы, но также псковские службы такси и корпоративные команды: представители местных компаний, служб и ведомств.

Подробнее о фестивале «ПАРК-ПРОФИ» читайте в специальном разделе.
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