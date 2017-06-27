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Более 150 десантников устроили соревнования в Псковской области
На военном аэродроме «Сорокино» 76-й Черниговской десантно-штурмовой дивизии проходит Чемпионат Вооруженных сил РФ по парашютному спорту.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, в нем участвуют более 150 спортсменов из числа военнослужащих, а также команды ЦСКА и ДОСААФ. Программа чемпионата составлена в соответствии со стандартами международного совета военного спорта. Она включает в себя прыжки на точность приземления, индивидуальные, групповые, акробатические прыжки.
Десантирование спортсменов-парашютистов осуществляется из вертолетов МИ-8 с высоты до 3 тысяч метров.
В составе судейской бригады судьи высшей категории из Липецка, Рязани, Москвы.
Завершится мероприятие 30 июня.
Кстати
В июле в Псковской области пройдет Чемпионат России по парашютному спорту и Кубок Вооруженных сил.
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