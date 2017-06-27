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Более 150 десантников устроили соревнования в Псковской области

27 Июня 2017 - 15:39
Главная → Хроника дня

На военном аэродроме «Сорокино» 76-й Черниговской десантно-штурмовой дивизии проходит Чемпионат Вооруженных сил РФ по парашютному спорту.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, в нем участвуют более 150 спортсменов из числа военнослужащих, а также команды ЦСКА и ДОСААФ. Программа чемпионата составлена в соответствии со стандартами международного совета военного спорта. Она включает в себя прыжки на точность приземления, индивидуальные, групповые, акробатические прыжки.

Десантирование спортсменов-парашютистов осуществляется из вертолетов МИ-8 с высоты до 3 тысяч метров.

В составе судейской бригады судьи высшей категории из Липецка, Рязани, Москвы.

Завершится мероприятие 30 июня.
 

Кстати

В июле в Псковской области пройдет Чемпионат России по парашютному спорту и Кубок Вооруженных сил.

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