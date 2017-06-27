Великие Луки готовятся стать ледовой столицей

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном в переулке Пескарева в Великих Луках идет полным ходом.



Производится бетонная подготовка, гидроизоляция, армирование и подготовка основания обходной дорожки ледового поля, бетонирование колонн ледового поля, гидроизоляция бетонной подготовки зоны бассейна. На объекте работают 28 человек, 6 единиц техники.



Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и бассейном возводит ООО «Газпром инвестгазификация». Проект спортивного учреждения создан специально для Великих Лук и предусматривает два бассейна, зону спортивных и тренажерных залов, зал сухого плавания, где будут ставить технику пловцам, а также ледовую арену. Здание будет приспособлено для маломобильных групп населения.