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Великие Луки готовятся стать ледовой столицей

27 Июня 2017 - 10:19
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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном в переулке Пескарева в Великих Луках идет полным ходом.

Производится бетонная подготовка, гидроизоляция, армирование и подготовка основания обходной дорожки ледового поля, бетонирование колонн ледового поля, гидроизоляция бетонной подготовки зоны бассейна. На объекте работают 28 человек, 6 единиц техники.

Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и бассейном возводит ООО «Газпром инвестгазификация». Проект спортивного учреждения создан специально для Великих Лук и предусматривает два бассейна, зону спортивных и тренажерных залов, зал сухого плавания, где будут ставить технику пловцам, а также ледовую арену. Здание будет приспособлено для маломобильных групп населения.
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