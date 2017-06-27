Троицкий мост заказан

Администрация Пскова заказала предпроектное обследование Советского (Троицкого) моста через реку Пскову. Подрядчик должен будет оценить техническое состояние мостового сооружения. Работы должны выявить (или нет) дефекты в конструкции пролетных строений, влияющих на безопасность движения, грузоподъемность и долговечность мостового сооружения, определить ремонтопригодность пролетных строений моста и назначить режим эксплуатации моста. Кроме того, победитель конкура должен будет разработать рекомендации о необходимых работах.



Ранее сообщалось, что асфальт на Троицком мосту в этом году также должны восстановить. Сейчас дорожное покрытие моста представляет собой набор разнокалиберных заплаток и бугров, ездить по нему – удовольствие сомнительное.