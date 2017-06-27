Великолукская лучница едет покорять Польшу

Великолукская лучница Александра Савенкова представит нашу область в составе сборной России на X Всемирных играх, которые пройдут с 20 по 30 июля в польском Вроцлаве, рассказал председатель областного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин.



Александра – мастер спорта международного класса по стрельбе из лука.



Всемирные игры – соревнования по неолимпийским видам спорта, которые проводятся с 1980 года под патронатом Международного олимпийского комитета.

