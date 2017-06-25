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Трех великолучан оштрафовали за организацию незаконного игорного клуба

25 Июня 2017 - 11:19
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Приговором Великолукского городского суда трое жителей города признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Прокуратурой города подержано государственное обвинение по уголовному делу.
 
В суде установлено, что в начале 2016 года подсудимые с целью извлечения незаконных доходов организовали в арендуемых ими нежилых помещениях на территории Великих Лук незаконную игорную деятельность, где на систематической основе проводили азартные игры.
 
С учетом позиции государственного обвинителя, личности каждого из виновных, роли и степени участия в совершенном преступлении, суд назначил им наказание в виде штрафа в размере от 40 до 300 тысяч рублей.
 

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