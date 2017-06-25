Трех великолучан оштрафовали за организацию незаконного игорного клуба
Приговором Великолукского городского суда трое жителей города признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Прокуратурой города подержано государственное обвинение по уголовному делу.
В суде установлено, что в начале 2016 года подсудимые с целью извлечения незаконных доходов организовали в арендуемых ими нежилых помещениях на территории Великих Лук незаконную игорную деятельность, где на систематической основе проводили азартные игры.
С учетом позиции государственного обвинителя, личности каждого из виновных, роли и степени участия в совершенном преступлении, суд назначил им наказание в виде штрафа в размере от 40 до 300 тысяч рублей.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Трех великолучан оштрафовали за организацию незаконного игорного клуба11:19
- Псковичам напомнили о закрытии отдела полиции11:12
- Псковичам расскажут об инфекционных угрозах за рубежом10:57
- Полиция предупреждает: киберпреступники активизировались24.06, 13:05
- Прогноз погоды на субботу, 24 июня24.06, 10:48
- В Пскове подводят итоги 73-й филармонического сезона23.06, 14:10
- Электронные больничные обсудят в пресс-центре «Псковской правды»22.06, 12:03
- Участникам «Тура по новостройкам» посчитали ипотеку от Сбербанка по ставке 8% годовых20.06, 16:56
- Геннадий Афанасьев поможет жителям Вязье «остановить безобразие»20.06, 14:32
- Премьера «Усвятских шлемоносцев» состоится 21 июня20.06, 11:20
- День памяти и скорби: программа мероприятий в Пскове20.06, 11:17
- В Изборске вновь включат машину времени20.06, 10:50
- Аграрии из Вологды: «Да у вас рекламу снимать надо!»20.06, 10:27
- Псковичи осваивают Голландию20.06, 09:59
- Блокбастеры вернулись в Опочку20.06, 09:33
- Купить «Счастливый билет» псковичи могут в кассе драмтеатра19.06, 12:37
- Следователи изучают компьютер 14-летней девочки, выпавшей из окна19.06, 11:12
- В Великих Луках поймали пьяных водителей18.06, 12:45
- Полицейские проведут акцию «Завтра была война»18.06, 12:40
- ГИБДД: лишили прав, сдайте удостоверение18.06, 08:55
Лидеры обсуждений
- Жители гдовской деревни: Ходим постоянно с опилками в глазах
- Копию Покровской башни сберегут пограничники
- «На Запсковье живем как на выселках»
- Псковичка: Слезы душу выжигают от беспомощности
- Медики неотложки: Оскорбления и угрозы не ускорят помощь
- Контроль.Псков
- Псковские шахматисты борются за ветхий дом, который они собираются сносить
- Модная революция. Перезагрузка: Молодая и эффектная
- Спасибо Цецерскому
- Мама в декрете создала бизнес на наличниках и иконах