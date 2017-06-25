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Псковичам напомнили о закрытии отдела полиции

25 Июня 2017 - 11:12
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В структуре городской полиции произошли изменения, напоминает пресс-служба УМВД России по псковской области.
 
Так в настоящее время управление городской полиции располагается по адресу: 180021, Псков, ул. Инженерная, д.4А. Начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сурин Сергей Александрович.
 
Функции Запсковского отдела полиции, располагавшегося  по адресу: Псков, ул. Белинского, д.87А, переданы структурам управления городской полиции. По всем вопросам, входящим в компетенцию правоохранительной деятельности городской полиции по микрорайону «Запсковье», следует обращаться в дежурную часть по адресу: 180021, Псков, ул.Инженерная, д.4А, тел. 59-63-22
 
Микрорайон Завеличье обслуживается отделом полиции №1, расположенным по адресу: 180007, Псков, ул.Горького, д.39А., тел. 59-30-00. Начальник ОП №1 полковник полиции Федоров Александр Борисович.
 
Микрорайон Центр обслуживается отделом полиции №2, расположенным по адресу: 180000, г.Псков, Комиссаровский пер., д.2, тел. 66-94-77. Начальник ОП №2 подполковник полиции Пиленков Алексей Анатольевич.
 

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