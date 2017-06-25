Псковичам расскажут об инфекционных угрозах за рубежом
Управление Роспотребнадзора по Псковской области уведомляет о проведении с 26 июня по 10 июля (кроме субботы и воскресенья) тематической горячей линии по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом. Как сообщили «Псковской правде» в ведомстве, для консультаций по заявленной теме можно будет обратиться с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по телефонам:
- в Пскове: по туристическим услугам 8 (8112) 62-24-77, 8 (8112) 62-25-03, 8 (8112) 62-16-63; по инфекционным угрозам за рубежом 8 (8112) 66-47-29;
- в Великих Луках: по туристическим услугам 8 (81153) 7-70-96, 8 (81153) 3-72-01; по инфекционным угрозам за рубежом 8 (81153) 3-73-70;
- в Невеле и Опочке: по туристическим услугам 8 (81151) 2-54-02, 8 (81151) 2-60-50, 8 (81138) 2-24-23; по инфекционным угрозам за рубежом 8 (81151) 2-54-01, 8 (81146) 2-14-53;
- в Острове: по туристическим услугам и по инфекционным угрозам за рубежом 8 (81152) 3-29-89, 8 (81152) 3-19-27.
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