24 Июня 2017
Псков
+8 .. +10 °C
Великие Луки
+18 .. +20 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Полиция предупреждает: киберпреступники активизировались

24 Июня 2017 - 13:05
Главная → Хроника дня
Подразделение К составило памятку, какие письма не стоит открывать и что в случае опасности делать
В регионе возрасла опасность заражения компьютеров граждан, а также корпоративных сетей организаций вредоносными программами.Последствиями их действий является шифрование содержащейся на компьютерах информации и файлов, в том числе баз данных 1С, документов и изображений.

- Как правило, перед заражением на электронную почту пользователя приходит письмо с неизвестного адреса с приложенным к письму архивом (*.rar, *.zip, *.cab), документом со встроенными макросами (*.doc, *.docx), либо скриптом (*.js), - нговорится в официальном сообщении. - В письме обычно содержится информация о задолженности, взыскании долга, возбуждении иска от судов, службы судебных приставов. В архив может быть вложено несколько файлов, например, «акт сверки.doc» и «счет-фактура.exe».

После запуска вредоносных файлов вирус начинает выполнять шифрование файлов незаметно для пользователя. Вирус зашифровывает файлы различных типов. К примеру, *.doc, *.jpg, *.pdf и файлы базы данных 1С. К зашифрованным файлам добавляется произвольное расширение. После выполнения вредоносных действий на экране зараженного компьютера появляется окно с сообщением о шифровке информации, а также требование перечислить денежные средства для получения дешифратора.

Процесс шифрования выполняется согласно сложным алгоритмам. И в каждом случае шифрование происходит по определённой закономерности. В большинстве случаев после выполнения вредоносных действий шифратор автоматически удаляется с компьютера, что затрудняет процедуру подбора дешифратора. Таким образом, зашифрованные данные практически невозможно восстановить.

Антивирусные программы во многих случаях не способны распознать шифровальщики.

Во избежание заражения необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Не открывать файлы, полученные из непроверенных источников. При получении письма от неизвестного адресата необходимо связаться с исполнителем и уточнить происхождение файлов. В случае невозможности установить происхождение письма следует его удалить, не сохраняя и не запуская приложенные файлы.

2. Необходимо выполнять регулярное резервное копирование важной информации, хранящейся на компьютерах (например, на съемные носители информации).

Комментарии: 1
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Анонимный
24 Июня 2017 - 13:09
Волков боятся в лесу неябатся.
Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Ночной блиц-марафон шахматного фестиваляКогда война пришла в село: «Усвятских шлемоносцев» показали псковичамХрустальные корабли вручили победителям парусной регатыМирре Горской исполнилось 90 лет
Весь фото архив

Видео

Чем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 21 июня
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50