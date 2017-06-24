Прогноз погоды на субботу, 24 июня

Сегодня, в субботу, 24 июня, в Пскове ожидается плюс 14-18 °C, без осадков, ветер южный, скоростью 2-3 м/с. Максимально воздух нагреется к 16 часам.

Погода на завтра

В воскресенье, 25 июня, в Пскове ожидается до 20 °C, ливневый дождь, умеренный ветер.

