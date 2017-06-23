В Пскове подводят итоги 73-й филармонического сезона

Подходит к завершению 73-й филармонический сезон в Псковской областной филармонии. Для Псковского симфонического оркестра этот сезон юбилейный, ведь оркестр в этом году отметил свое 20-летие.



Псковский симфонический оркестр – крупнейший филармонический коллектив Псковской области. Уже два десятилетия подряд в Пскове и области звучит музыка в исполнении собственного симфонического коллектива.



Сегодня музыкальная жизнь Пскова не мыслима без симфонических концертов для ценителей классики, без программ, открывающих мир большой музыки для маленьких, без встреч с новыми и новыми солистами и дирижерами.



Одним из главных событий сезона стал юбилейный концерт оркестра, собравший полный зал его почитателей. В программе прозвучали сочинения Бизе, Верди, Рахманинова, Сибелиуса, Брамса, Берлиоза, Пуччини, Артемьева, Петрова, Гульды, исполненная оркестром под руководством главного дирижера Эдуарда Банько и гостя юбилея Александра Разумова.



В концерте приняли участие псковские солисты Илья Кричевский и Виктория Егорова (гобой), Сергей Матвеев (кларнет), Дмитрий Жданов (виолончель), артисты Мариинского театра Наталья Евстафьева и Екатерина Шиманович и артист Санкт-Петербургского театра «Зазеркалье» Алексей Сазонов.



73-й сезон был открыт ранее не звучавшей на псковской сцене музыкой Глиэра и Чайковского. Впервые в своей истории оркестр исполнил трагическую и величественную Симфонию №5 П. И. Чайковского. Великолепное сопрано Алёна Карманова впервые в Пскове и в своей карьере исполнила уникальный по красоте и сложности Концерт для голоса с оркестром Р. Глиэра, вызвавший овации публики. А редко исполняемая торжественная Увертюра на славянские темы Р. Глиэра стала премьерой 21-го века, что подтвердили приехавшие на концерт родственники композитора и московский глиэровед Анна Истомина. Концерту-открытию сезона она посвятила материал в Московском журнале «Театральный мир». В статье «Русская классика в древнем Пскове» она отметила, что «музыкальный материал такой мощи под силу только настоящим профессионалам» и пожелала, чтобы симфонический оркестр «стал «визитной карточкой» таинственного, древнего и прекрасного Пскова».



Немало новых партитур оркестр открыл для себя и псковской публики и в других концертах сезона.



Так, в музыкально-литературной программе «Любовь и подвиг» впервые в исполнении оркестра прозвучали музыкальные полотна - сюиты к балетам «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева и «Спартак» А. Хачатуряна (дирижер концерта – Максим Конарев (Москва), автор сценария и ведущая – Мария Громова)



Впервые в Пскове прозвучала музыка английского классика Э. Элгара в концерте объединенного оркестра Северо-Запада России с участием музыкантов из Пскова, Новгорода и Санкт-Петербурга. Сам концерт большого, ярко звучавшего объединенного оркестра под руководством дирижеров Эдуарда Банько и Льва Дунаева (Санкт-Петербург) стал событием, впервые состоявшемся на псковской сцене.



Премьерой в Пскове стали «Курские песни» Г. Свиридова, воспевающие малую родину композитора. Они прозвучали наряду с музыкой Н. Римского-Корсакова, М. Ипполитова-Иванова и В. Шебалина в гала-концерте-открытии традиционного фестиваля русской музыки в честь М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова.



Его участниками помимо оркестра стали хоровые коллективы детских музыкальных школ Пскова и Великих лук, Псковского колледжа искусств и великолукский камерный хор «Кант», чье искреннее, эмоциональное выступление было особенно тепло встречено псковской публикой.



Впервые сразу шесть ярких, темпераментных, но технически трудных увертюр к операм великого Дж. Россини прозвучали в концерте «Загадка Россини» или «Музыкальная кулинария». Почувствовать атмосферу итальянской оперы в этом концерте помогал и видеоряд на современном сенсорном экране, впервые появившемся в БКЗ в этом сезоне. Наличием такой техники могут похвастаться не многие, даже крупные филармонии России, а концерты оркестра теперь получили возможность быть более

яркими, зрелищными и наглядными, что очень важно для детской аудитории, с которой оркестр продолжает большую работу. Видеоиллюстрации обогатили и украсили сказку с оркестром «Принцесса лебедей» на музыку балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро», концерт «Большая музыка для маленьких», программу «Мультконцерт» и, конечно, новогодний концерт для детей и родителей, получивший название «В Новый год с оркестром вокруг света».



Совершенно уникальным событием сезона стал концерт «Большой джаз». Впервые в своей истории оркестр принял участие в продолжении одноименного телевизионного проекта канала «Культура» с участием его победителя Дмитрия Мосьпана (саксофон), а также джазовых музыкантов из Москвы - Алексея Чернакова (фортепиано), Дарьи Чернаковой (контрабас) и Егора Крюковских (ударные) из Санкт-Петербурга. Композиции Чака Рио, Кола Портера, Билла Стрэйхорна, Эдварда Рэддинга, Андрея Эшпая и Дмитрия Мосьпана стали настоящим музыкальным подарком псковским поклонникам джаза. Их благодарностью музыкантам стали бурные аплодисменты, крики «Браво! » и одобрительный свист, как свидетельство наивысшего восторга в более свободной атмосфере джазового концерта.



Более строгой и классической была обстановка на концерте-открытии ежегодного, 51-го праздника поэзии в Пушкинских Горах. Впервые оркестр выступил совместно с популярнейшим артистом театра и кино Дмитрием Дюжевым в его поэтическом моноспектакле «Евгений Онегин». Музыкальным сопровождением к нему стала почти неизвестная музыка С. Прокофьева к несостоявшемуся в 1937 году одноименному спектаклю Камерного театра в Москве. Опус великого русского композитора стал премьерой на земле Пушкина, а Дмитрий Дюжев отметил профессиональную работу оркестра и дирижера, выразив желание повторить программу на псковской сцене.



Событиями гастрольной жизни оркестра стали выступления в Санкт-Петербургской Капелле, где прозвучала инструментальная опера Е. Петрова «Ольга Российская» и в Даугавпилсе, где в концертном зале Дома единства прозвучала программа «Симфонический кинематограф». Лучшие мелодии

из российских и зарубежных фильмов вызвали горячий отклик латышской публики, заполнившей зал до отказа.



Впереди у оркестра концерт-закрытие сезона, в котором тоже ожидается премьера в Пскове. Знаменитое «Болеро» М. Равеля завершит сезон, но уже в августе почитателей популярной симфонической музыки ждет концерт «Лунная река», а затем начнется подготовка к новому сезону, абонементы которого уже представлены вниманию публики. В них - немало симфоний, опер, инструментальных концертов, еще не звучавших на псковской сцене, новые имена солистов и дирижеров, программы для детской аудитории, а значит, история Псковского симфонического продолжается, и он уверенно вступает в свое третье десятилетие.



И пока есть неравнодушные, доброжелательные, заинтересованные слушатели, будут появляться необычные проекты и новые имена на афишах.



И мы вновь с гордостью скажем, что стали свидетелями ярких событий в жизни Псковского симфонического оркестра.



Текст: Мария Громова